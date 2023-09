Waarom preventief plassen geen goed idee is

We gaan allemaal weleens plassen zonder echt te moeten gaan. Bijvoorbeeld voor het slapengaan, vlak voor een lange vergadering of voor het sporten. Je zou toch niet willen dat je in een situatie komt waarbij je plots héél dringend moet, maar niet kan? Volgens Sabrina Baxter, een bekkenbodemtherapeut, is het toch beter om meer risico’s te nemen, en dus niet onnodig te plassen.