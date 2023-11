Dit is waarom je maar drie keer per week moet douchen

Douchen we zo vaak dat onze gezondheid eronder lijdt? Dat is in ieder geval wat verschillende experts op het gebied van dermatologie aangeven. Volgens hen is dagelijks douchen te veel om de balans van de huid en zijn microbioom te kunnen behouden.

Hoeveel douches moet je dan nemen?

U vraagt zich misschien af, als een dagelijkse douche te veel is, hoeveel is dan genoeg? Volgens Deanne Robinson, een gecertificeerde dermatoloog, zou je moeten stoppen bij drie douches per week: «Hoewel de meeste mensen dagelijks een douche kunnen verdragen, is het voor velen beter om slechts drie keer per week te douchen. Het hangt allemaal af van je huidtype, de producten die je gebruikt en je levensstijl.»

Dit cijfer moet worden gerelativeerd. Het is duidelijk dat iemand die dagelijks sport beoefent na de inspanning moet douchen, net zoals iemand die last heeft van overmatig zweten. Maar als je thuis blijft, vooral omdat je thuiswerkt, is het niet per se nodig om te douchen. «Ik denk dat drie tot vier keer per week douchen voldoende is voor de meeste mensen. We beginnen huidproblemen te zien, zoals een droge of geïrriteerde huid, wanneer de frequentie van douchen meer dan eens per dag ligt. Dit geldt met name voor mensen met al een droge huid of die gevoelig zijn voor eczeem», voegt Mamina Turegano toe.