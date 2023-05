Dit is waarom steeds meer mensen ervoor kiezen om hun kleren niet te wassen

De oudere generaties hebben nog maar net aanvaard dat jongeren niet meer strijken, en daar is de ‘no-wash’-beweging al. Een groeiend aantal jongeren wast hun kleren zo min mogelijk, of zelfs helemaal niet. Waarom?

Is er iemand die echt geniet van de was doen? Van het scheiden van je kledij, tot het uithangen – en het ergste – het opplooien na het drogen? Lang dachten we dat ‘de was’ simpelweg een van die tijdsrovende activiteiten was waarvan onze ouders ons verzekerden dat ze nu eenmaal bij het dagelijkse leven hoorden. De ‘no-wash’-beweging, of ‘less-wash’-beweging geeft nieuwe inzichten. Zij wassen hun kledij niet, of toch zo min mogelijk.

Kwaliteit om te besparen

Leden van de no-wash-beweging investeren in duurzame, minder snel geurende, kledij bestaande uit materialen die kunnen ademen. Denk aan (merino)wol, katoen, zijde of linnen. Ademende kledij creëert minder geurtjes, waardoor je minder snel je kledij moet wassen. In plaats daarvan hangen no-washers hun kledij ’s nachts uit, of spuiten ze er huis-tuin-en-keukenmiddeltjes op zoals azijn. De drijfveren achter het niet-wassen is geen onweerstaanbare drang om te stinken. Enerzijds doen ze het om water en energie te besparen voor milieu, en anderzijds doen ze het uit pure luiheid. Wie heeft tenslotte tijd voor al dat wassen? En is het echt wel nodig om een T-shirt na twee dagen in de was te gooien?

En dan ook dit: wassen kan je kledij beschadigen. «Een van de slechtste dingen die je met een kledingstuk kunt doen, in termen van duurzaamheid, is het wassen», vertelt Mark Summer, docent duurzame mode aan de University of Leeds, aan BBC. Kledingstukken kunnen scheuren, krimpen of hun kleur verliezen tijdens het wassen. Ook Summer vindt het een goed idee om minder te wassen voor het milieu en voor je kledij.

Ruwe jeans

Intussen is wasvrij leven zelfs trendy geworden. Zo kent ‘raw denim’ al enkele jaren een opmars. Terwijl jeans die je in de meeste winkels koopt verschillende processen onderging (kleuren, wassen, rekken), wordt ‘raw jeans’ rechtstreeks van het weefgetouw gehaald en versneden tot kledingstuk. Daardoor vervaagt een jeans op zijn compleet eigen manier en resulteren gebruikssporen in felle contrasten. En de enige manier waarop je zo’n unieke jeans verkrijgt is...door je ruwe jeans minstens zes maanden niet te wassen.

Minder en bewuster wassen

Summer raadt evenwel af om helemaal niet te wassen. «Het is niet de bedoeling dat mensen hun spullen niet meer wassen omdat ze denken dat ze daarmee de planeet vernietigen», zegt Summer, die het belang van hygiëne benadrukt. Het gaat om de balans. «Als je kleren niet stinken, hoef je ze niet te wassen. En als je gaat wassen, doe het dan op de meest effectieve manier.» Daarmee bedoelt hij: was op lagere temperaturen, of doe een korter wasprogramma zonder waspoeder.