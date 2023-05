Sokken in de diepvriezer? Dit zijn de voordelen

Wie op sociale media een beetje zoekt in tijden van overmatige hitte, komt ongetwijfeld duizend-en-één lifehacks tegen die je leven tijdens een hittegolf een beetje comfortabeler kunnen maken. Van ventileren eens het buiten is afgekoeld tot een nat washandje op je voorhoofd leggen: we kennen de meeste trucjes intussen wel.

Lekker afkoelen

Maar toch is er één lifehack die we nog niet vaak voorbij hebben zien komen, namelijk die waarbij je je sokken in de diepvriezer steekt. Natuurlijk houdt het daarbij niet op. Het principe is namelijk simpel: overdag leg je je sokken in de diepvries en wanneer je naar bed gaat, haal je ze tevoorschijn en trek je ze aan. Op die manier hebben je voeten het in elk geval even lekker koel en daardoor koelt ook de rest van je lichaam makkelijker af. Misschien ook eens proberen om een paar handschoenen in de diepvriezer te leggen voor nog wat extra afkoeling?