Lifehack: krijg moeiteloos een zomers kleurtje met wortelolie

Met de eerste zonnestralen en de zomer in zicht dromen we allemaal wel van een bruinere tint, maar wist je dat wortelolie jou daarbij kan helpen? Wortels zijn niet enkel gezond en vitaminerijk om te eten, ze helpen je ook om er goed uit te zien. Wortelolie kent namelijk heel wat voordelen voor je huid. We sommenze hier voor je op.