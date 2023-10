DIT zijn de favoriete beauty producten van de Belgen op Amazon

Wie Amazon hoort, denkt vaak nog spontaan aan de vele technologische snufjes die de website verkoopt. Niets is minder waar, want binnen de uitgebreide selectie van de webwinkel kunnen ook beauty lovers hun hart ophalen. Of je nu je favoriete dagcrème zoekt of je toch wil wagen aan zelf je gellak aanbrengen, bij Amazon vind je het allemaal. Speciaal voor het 1-jarig bestaan van Amazon in België inspireren we graag alle beauty queens met enkele trends binnen de meest verkochte producten van het afgelopen jaar.

Als we de bestellingen mogen geloven dan is een ding zeker: beauty is booming!

1. Nails, nails, nails, nails … nails I do adore

Om de twee weken naar het nagelsalon gaan en je nagels laten doen is uiteraard de perfecte me-time, maar toch merkten ze ook bij Amazon een shift in het aantal bestellingen van UV LED nagellampen en alle toebehoren zoals nagelschaartjes en nail cleaner. meer en meer consumenten kiezen voor de economische oplossing en doen hun nagels gewoon zelf. Want geef toe: geld besparen én altijd mooie nagels is een echte win-win, niet?

2. Slaap als een roosje

Slaap is belangrijk, dat weten we ondertussen allemaal, maar toch blijkt goed slapen een opgave voor velen onder ons. Net daarom gaan we op zoek naar middeltjes die ons helpen om tot rust te komen en heerlijk te slapen. Zo was het innovatieve 3D-slaapmasker een populair product het afgelopen jaar.

3. TikTok made me buy it

Hate it or love it, maar we kunnen er niet omheen: TikTok heeft een grote invloed op ons koopgedrag. Zo zorgen de talloze hair tutorials voor een piek in producten zoals haarolie en curly hair gel én blijft het betaalbare The Ordinary een van de meest geliefde merken onder beauty TikTokkers met The Ordinary Glycolic Acid 7% Toning Solution als favoriet.

4. Een schoon gebit: letterlijk

Een opvallende trend in de beauty-industrie is de groeiende focus op schone en duurzame tandverzorging, zoals blijkt uit de twee best verkopende producten op Amazon.be. Whitening tandpasta met natuurlijke ingrediënten en bamboe tandenborstels illustreren deze verschuiving. Consumenten verkiezen steeds vaker producten zonder agressieve chemicaliën en plastic tandenborstels, wat wijst op een grotere bewustwording van mondgezondheid en milieubewustzijn. Dit groeiende bewustzijn heeft geleid tot een groter aanbod van natuurlijke en duurzame tandverzorgingsproducten in de beautywereld.

5. Supplementen doen het super

Een laatste trend in het beauty landschap is de groeiende interesse in schoonheidssupplementen, zoals collageenpoederen biotine supplementen. Deze producten symboliseren de verschuiving naar interne benaderingen van schoonheid, waarbij consumenten geloven dat het verbeteren van huid, haar en nagels van binnenuit essentieel is. Voedingsstoffen en supplementen worden steeds belangrijker in de dagelijkse schoonheidsroutine, want beauty comes from the inside, right?