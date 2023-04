Is er een verband tussen stotteren en slaapkwaliteit?

Link met ADHD

Mairesse tracht via de vernieuwende netwerkanalyses, waarmee complexe symptoomrelaties in beeld gebracht kunnen worden, het verband te onderzoeken. «Zo kijken we welke andere symptomen er nog opduiken en hoe ze elkaar eventueel beïnvloeden», aldus Mairesse. Het idee om stottergedrag en slaapkwaliteit met elkaar te linken is dan ook niet vergezocht. «Dat komt van vroegere experimenten, waarbij men stotterende jongeren hypnotica gaf om na te gaan of stotterintensiteit kon verminderd worden. Tegenwoordig wordt stotteren ook gelinkt aan ADHD. En een tekort aan slaap kan ADHD-achtige symptomen veroorzaken», vermoedt Mairesse.