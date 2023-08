Ghostlighting is een grimmige nieuwe datingtrend: «Emotionele manipulatie» (video)

Ghostlighting is de combinatie van volgende fenomenen: ghosting en gaslighting. Bij ghosting verdwijnt de persoon met wie je aan het daten bent uit je leven zonder enige uitleg. Er komt geen reactie meer op je berichtjes en telefoontjes omdat ze je niet durven vertellen dat ze eigenlijk niet verder willen daten. Geghost worden kan erg verwarrend zijn: je kan je immers blijven afvragen wat je fout hebt gedaan.

Gaslighting is dan weer een zeer manipulatieve techniek waarbij iemand je doet twijfelen aan je eigen oordeelsvermogen en aan jezelf. De gaslighter manipuleert en liegt. Het doel? De gaslighter hoeft zo geen verantwoordelijkheid op te nemen voor zijn eigen daden. Het is allemaal jouw schuld.

Een voorbeeld: een ghostlighter kan zeggen dat hij vindt dat «Het toch maar leek alsof je geen interesse had», of dat «Je altijd denkt dat mensen je negeren», of dat «Je niet hard genoeg probeerde». Maar waarom zou iemand dat doen?

Medelijden

De ghostlighter hoeft op deze manier geen verantwoordelijkheid te nemen voor het feit dat hij nooit meer heeft geantwoord op jouw berichtjes. Wanneer jullie weer aan de praat geraken, zegt de ghostlighter namelijk dat dat jouw schuld is en dat hij er niets aan kan doen dat julie relatie zo is geëindigd. Jij voelt je daarop schuldig of voelt medelijden voor je ex-date. Maar die gevoelens zijn helemaal niet terecht!