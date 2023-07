Rik Verheye deelt eindelijk foto van zijn nieuwe vriendin

In februari van dit jaar viel de mediawereld achterover toen bleek dat Rik Verheye en Ella Leyers na een half jaar én een verloving al uit elkaar waren. Enkele weken geleden maakte de 36-jarige ‘Callboys’-acteur bekend dat hij een nieuwe vriendin heeft. Meer details gaf hij echter niet, maar na een gezamenlijk uitje op Tomorrowland besloot hij om haar toch voor te stellen aan de wereld.

Brussels Airlines

Hij deelde immers een Tomorrowland-selfie van hun tweetjes op Instagram. De gelukkige is de West-Vlaamse Manon Fichefet, een knappe blondine die een masterdiploma meertalige communicatie heeft en bij Brussels Airlines werkt. Op haar Instagramprofiel zien we dat ze enkele weken geleden ook al een foto van hun tweetjes de wereld in stuurde.