Helft van Belgen tussen 18 en 34 jaar oud is bang, ongerust of gestrest over milieu en klimaat

De enquête is afgenomen bij 1.000 respondenten, die een representatieve steekproef van de Belgische bevolking vormen. Volgens de bevraging vindt 92% van de Belgen het belangrijk dat de klimaatproblematiek aan bod komt in het onderwijs. Drie kwart van de Belgen (77%) meent zelfs dat de thematiek verplicht aan bod moet komen.

Beperkte kennis over klimaatkwesties

De enquête brengt ook aan het licht dat jongeren over een beperkte kennis over klimaatkwesties beschikken, klinkt het bij GoodPlanet. Tegelijkertijd geeft 61% van de Belgen tussen 18 en 34 jaar aan beter over het thema geïnformeerd te willen worden. De bronnen die ze vooral vertrouwen over het thema zijn klimaatexperten, school en ngo’s.