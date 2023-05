Hoe saai is jouw datingprofiel?

- Je mening delen over ananas op pizza’s of koriander

In feite zijn beige vlaggen gewoon clichés, die we om de haverklap tegenkomen op een datingapp. Caitlin zal je niet liken van zodra ze drie beige vlaggen op je profiel ontdekt. Je mag dus gerust een beetje saai zijn, maar niet té. Het gaat erom dat je wat moeite probeert te doen om eruit te springen.

Maar trek het je niet aan, op ieder potje past een dekseltje. Uiteindelijk wil iedereen een partner die gelijkgestemd is. Wie weet kom je binnenkort de liefde van je leven tegen en kunnen jullie urenlang kletsen over koriander. You do you!