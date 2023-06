Hoe vaak moet je je haar nu echt wassen?

Sommigen doen het twee keer op een dag, anderen zweren bij één keer per week. Hoe vaak we ons haar wassen hangt af van persoon tot persoon. Een eenduidig antwoord op de vraag hoe vaak we onze lokken nu een wasbeurt moeten geven, bestaat helaas niet. Onder andere je haartype en hoe vettig je hoofdhuid is spelen een rol.

Dermatoloog Anthony Rossi raadt over het algemeen aan om je haar een of twee keer per week te wassen. Voor gebleekt of permanent gekleurd haar kan zelfs minder dan één wasbeurt per week volstaan. Zo’n behandeling maakt je lokken immers droger en door het zo min mogelijk te wassen, voorkom je dat je haar breekt of dat je punten splitten.

Krullend haar

Hetzelfde geldt voor dik, krullend of kroeshaar. Dat hoef je niet dagelijks en zelfs niet wekelijks te wassen, volgens de website van de Amerikaanse Academie voor Dermatologie. Dat haartype kan namelijk snel uitdrogen of breken en te vaak wassen kan dat proces net verergeren. Om je hoofdhuid en haren schoon en gezond te houden, was je ze wel best om de twee à drie weken.

Vettige hoofdhuid

Als je een eerder vettige hoofdhuid hebt, moet je je haar misschien dagelijks wassen. Dat kan afhangen van je leeftijd. «Tijdens de puberteit nemen onze hormonen toe, waardoor onze olieklieren groter worden. Dat is ook de reden waarom tieners acne krijgen», legt dokter Rossi uit in CNN. Pubers kunnen dus ook een vettere hoofdhuid krijgen. Vaker hun haren wassen kan daartegen helpen. Naarmate we ouder worden, wordt onze hoofdhuid minder vettig.

Wat tussen twee wasbeurten?

Tussen de wasbeurten door blijft het belangrijk om je haren te verzorgen en te beschermen. «Kam je lokken om dode huidcellen en vuil los te maken», tipt Rossi. «Of reinig het gewoon met water, je hoeft niet elke keer shampoo te gebruiken. Ook leave-in conditioner of oliën voeden en hydrateren de hoofdhuid.»

Lees ook Ayurvedische kruiden zijn beter voor je haar dan shampoo