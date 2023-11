Horoscoop 2024: dit is wat het jaar in petto heeft voor de verschillende sterrenbeelden

Als je een kerstdiner host, wil je wellicht indruk maken op je moeder, schoonmoeder, geliefde of andere strenge gasten, wat de nodige stress met zich meebrengt. Niet nodig dit jaar, want Deliveroo lanceert een eigen creatie van hét dessert van het jaar, waar zelfs de New York Times over schreef: de croquembouche! Deze buche 2.0 is hét dessert dat je dit jaar met kerst moét serveren.