«Ik wil met u naar de chemo rijden»: Frances Lefebure en Karen François ontwerpen wenskaarten voor kankerpatiënten

«F*** kanker» . Dat denkt het hoofdpersonage An (gespeeld door Frances Lefebure) uit de reeks 'F*** You Very, Very Much' als ze te horen krijgt dat ze borstkanker heeft. Daarmee start het tweede seizoen van de reeks meteen met een bommetje. Een thema dat een snaar raakt: elk jaar krijgen 10.500 vrouwen en mannen in België diezelfde diagnose. Maar wat zeg je tegen iemand die door kanker wordt getroffen? Wat zijn de juiste woorden? Streamz en Think Pink wensen daar verandering in te brengen met hun nieuwe 'F*** Cancer Very, Very Much'-kaarten: daarop staat niet « Veel sterkte en goede moed», maar geef je mee dat « Je er voor hen zal zijn, ook met hun (chemo)kuren».

Actrice Frances Lefebure en ontwerpster Karen François zochten uit wat mensen die door kanker worden getroffen willen horen van hun omgeving. Door eigenzinnige beterschapskaarten te promoten, willen ze meer bewustzijn creëren rond het thema.

«Ik wil niet dat mensen me betuttelen»

Na een diagnose wordt de wereld van getroffen vrouwen en mannen en hun omgeving plots overhoop wordt gehaald. Om hiermee om te gaan, is het sociaal netwerk van familie, vrienden, zelfs collega’s en kennissen onmiskenbaar belangrijk. Dat blijkt ook uit een onderzoek van Lucas, het kenniscentrum voor zorg en welzijn aan de KU Leuven, uitgevoerd in opdracht van Think Pink. Daar gaf meer dan 50% van de ondervraagde kankerpatiënten toe dat ze vooral steun zoeken in hun omgeving. Maar die omgeving heeft het vaak moeilijk om de juiste woorden te vinden om de volle steun te bieden.

«Dat de ziekte bestaat en dat mensen door borstkanker getroffen worden, is geen geheim meer. Maar net als bij wel meer ziekten hebben mensen niet altijd een idee van hoe ze daar in sociale interacties mee moeten omgaan», weet Frances Lefebure nadat ze in gesprek ging met (ex-)patiënten. «Een veel voorkomende fout is dat mensen niet weten wat ze moeten zeggen tegen iemand die ernstig ziek is, en dat ze daarom maar niets zeggen. Humor kan dan ook helpen.»

Nadine Vandenabeele is 57 jaar en heeft chronische borstkanker. Ze haalde zelf erg veel steun uit haar sociale contacten: «Ik wil niet dat mensen me betuttelen en kaartjes sturen met ‘sterkte’ of ‘hou vol’. Ik wil die zware last op mijn schouders af en toe verlichten en vergeten. Daarvoor reken ik op mijn omgeving. Een kaartje met de vraag om samen petanque te spelen, of een kaartje om te zeggen dat ik recht heb op een goed pak frieten. Ik schaam me niet over mijn ziekte en wil mijn leven zo normaal mogelijk verderzetten. Dus ik verwacht dat mijn omgeving me op dezelfde manier benadert als voor mijn kanker.»

«Chemogoestingske?»

Om het thema in de kijker te zetten brengen Streamz & Think Pink nieuwe wenskaarten op de markt, bedoeld als ijsbrekers om kankerpatiënten in je omgeving zo goed mogelijk te ondersteunen. Op d ekaarten prijken slogans als «Chemogoestingske? Ik kook alles wat uw smaakpapillen willen.», «Ik wil met u naar de chemo rijden. En naast u zitten. En naar u luisteren. Of gewoon samen niks zeggen.» en «Ik ben er voor u, ook als ge uw (chemo)kuren hebt!»

«De diagnose van borstkanker gooit je leven overhoop. Vaak is het voor de omgeving (en dat is begrijpelijk) zoeken naar de juiste woorden», aldus ontwerpster Karen François.«Daarom gingen we op zoek naar wat mensen die de diagnose kregen, wél willen horen. We zijn hiervoor in gesprek gegaan met (ex-)patiënten en met organisatie Think Pink.»

Heidi Vansevenant, voorzitter Think Pink, springt haar bij. «Soms is het als lotgenoot moeilijk om hulp te vragen. Ook als omgeving weet je niet altijd hoe je kunt helpen. Het is op een moment dat je leven stilstaat extra fijn als mensen concreet actie onder nemen. Zo zijn ook de zinnen die op de kaartjes staan een oproep tot actie. Ze bieden de directe omgeving handvaten en woorden om steun te bieden en de situatie met humor te benaderen. Eens goed kunnen lachen samen voelt voor veel lotgenoten als een verademing.»

De wenskaarten zijn beschikbaar op de website van Think Pink. De winst van de kaarten is volledig ten voordele van organisatie Think Pink.

