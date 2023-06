Zwangerschapsdiabetes in opmars: bijna verdubbeling in vijf jaar tijd

Het aantal vrouwen dat tijdens hun zwangerschap diabetes krijgt, is de voorbije jaren sterk gestegen. Jaarlijks wordt nu bij 4.000 vrouwen zwangerschapsdiabetes vastgesteld, blijkt uit een analyse van Diabetes Liga op basis van gegevens van het Vlaams Studiecentrum voor Perinatale Epidemiologie. Zij stappen ook vaker in het project Zoet Zwanger, dat die vrouwen verder opvolgt omdat het risico bestaat dat zij diabetes ontwikkelen.

Vrouwen met zwangerschapsdiabetes hebben 30 tot 50% meer kans om diabetes type 2 te ontwikkelen in de jaren na hun zwangerschap. Diabetes, ook wel suikerziekte genoemd, is een chronische aandoening die gekenmerkt wordt door een te hoog suikergehalte in het bloed.

Zwangerschapsdiabetes is een vorm van tijdelijke diabetes waarbij tijdens de zwangerschap voor het eerst abnormaal hoge bloedsuiker- of glucosewaarden worden vastgesteld. Dat er de voorbije jaren meer vrouwen met de aandoening zijn, is te verklaren doordat er sneller gescreend wordt tijdens de zwangerschap, vrouwen gemiddeld op latere leeftijd zwanger worden en steeds vaker overgewicht hebben tijdens de zwangerschap. Vrouwen die naaste familieleden hebben met diabetes type 2 en vrouwen van allochtone afkomst hebben meer kans om zwangerschapsdiabetes te ontwikkelen.

Verder zegt de Diabetes Liga dat ook steeds meer vrouwen met zwangerschapsdiabetes instappen in het preventietraject Zoet Zwanger, tot meer dan 2.300 per jaar. In vergelijking met vijf jaar geleden is dat bijna een verdubbeling.

Preventie

Dit jaar communiceert Zoet Zwanger niet alleen meer in het Nederlands, maar ook in het Frans en Engels. Ook lanceert het project sensibiliseringsfilmpjes in het Turks en Arabisch. «We moeten blijven inzetten op voldoende preventie, zeker naar die doelgroepen die nu nog moeilijker te bereiken zijn en voor wie het aanbod nu vaak minder toegankelijk is. Daarom starten we heel bewust met een aangepast aanbod voor vrouwen met een Turkse of Marokkaanse etniciteit. Zij lijden tot vier keer vaker aan diabetes type 2 in vergelijking met de rest van de bevolking», verklaart Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Hilde Crevits (cd&v).

Vrouwen die in het project stappen, krijgen gedurende tien jaar na hun zwangerschap een jaarlijkse herinnering om hun diabetesrisico te laten opvolgen en ze krijgen ook tips voor een gezonde levensstijl. Op die manier hoopt de Diabetes Liga te kunnen vermijden dat de vrouwen diabetes krijgen, of anders die tijdig te ontdekken om complicaties te vermijden.