Internationale borstvoedingweek: 5 vragen over borstvoeding beantwoord

Van 1 tot 7 augustus vieren we de Internationale Borstvoedingsweek. Borstvoeding blijft vandaag een complex thema dat veel vragen oproept, en al zeker bij kersverse ouders. Daarom vroeg Ergobaby, de fabrikant van artikelen voor pasgeboren baby’s, aan ervaren verloskundige Katrin Ritter een antwoord te geven op de vijf meest gestelde vragen over borstvoeding aan pasgeborenen.

1. Hoe lang en vaak moet een pasgeboren baby borstvoeding krijgen?

Om de eerste dagen na de geboorte voldoende aan te sterken moet je baby vaak borstvoeding krijgen. Het stimuleert bovendien de melkproductie. Een baby kan gemiddeld 8 tot 12 keer per 24 uur voeden en drinkt ongeveer een kwartier per keer. Houd de voeding van je baby dus goed in de gaten zodat je er zeker van bent dat hij voldoende drinkt en dus niet alleen maar zuigt om tot rust te komen. Is dat laatste wel het geval, kijk dan naar andere methoden om je baby te kunnen kalmeren.

2. Is het erg als mijn baby tijdens de borstvoeding in slaap valt?

Hoe kleiner je baby is, hoe groter de kans dat hij in slaap valt tijdens de voeding. Een vol buikje maakt baby's moe en doet ze dus vanzelf in slaap vallen. Maar als je pasgeborene al na een paar slokken in slaap valt, krijgt hij misschien niet genoeg vocht en voedingsstoffen binnen. Het kan er ook voor zorgen dat je melkproductie onvoldoende goed op gang komt. Wat kan helpen is om je baby voor en tijdens de voeding alert te houden, bijvoorbeeld door terwijl de luier te verschonen en vaak van borst af te wisselen. Veel licht, de voetjes masseren of zachtjes over de rug kriebelen kan ook helpen om je baby wakker te houden.

3. Mag ik borstvoeding geven na een keizersnede?

Je mag na een keizersnede zonder probleem borstvoeding geven. Probeer meteen na de geboorte zo veel mogelijk huid-op-huid tijd met je baby door te brengen. Bij huid-op-huidcontact komt het hormoon oxytocine vrij, dat je melkproductie stimuleert. Na een keizersnede is het aan te raden om op je rug te blijven liggen met je drinkende baby boven op je.

4. Is een borstvoedingskussen nuttig?

Een borstvoedingskussen is een goed hulpmiddel, vooral tijdens de eerste weken. Het zorgt ervoor dat je baby zich op een optimale positie van je borst bevindt en bevordert het aanleggen.

5. Kan ik borstvoeding geven in een draagzak?

Een van de grootste voordelen van een draagzak is dat het de melkstroom stimuleert door fysieke nabijheid, waardoor borstvoeding makkelijker gaat. Draagzakken of draagdoeken zijn ook ideaal voor borstvoeding onderweg. Het praktische eraan is dat je baby daarna tevreden op je borst kan slapen zonder de draagzak uit te doen.

Lees ook Een vierde van Belgen geeft tijdens de zomer meer uit aan eten