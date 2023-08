Maken seksspeeltjes ons onvruchtbaar?

Hoe gevaarlijk zijn seksspeeltjes?

Het is evenwel nog niet duidelijk of we seksspeeltjes moeten bannen. Het is bijvoorbeeld nog niet duidelijk in welke mate volwassenen die stoffen absorberen wanneer ze seksspeeltjes gebruiken. Maar sommige ftalaten kunnen effectief toxisch zijn, zegt Demuyser. «Maar de concentratie is zo laag en bovendien gebruik je zo’n speeltje niet lang. Voor deze nadelige effecten hoef je dus niet bang te zijn.»