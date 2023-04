Mannen liegen zelfs in onderzoeken over de lengte van hun penis

Er is een groot probleem met penisonderzoek - althans, mannen zullen je vertellen dat het groot is. Als je mannen naar de grootte van hun penis vraagt, zullen ze liegen en zeggen dat hij groter is dan hij in werkelijkheid is. In een nieuwe studie is onderzocht hoeveel mannen over hun penisgrootte liegen tegen onderzoekers, en of ze nauwkeurigere gegevens over deze en andere kenmerken van mannelijkheid zouden verstrekken als ze beter betaald zouden worden voor hun deelname.