Mattel lanceert eerste barbiepop met syndroom van Down: «Grote stap vooruit»

Nauwkeurige details

De barbiepop met het syndroom van Down werd ontwikkeld in samenwerking met de Amerikaanse vereniging voor mensen met het syndroom van Down, de National Down Syndrome Society (NDSS). Experts hebben geprobeerd om samen met Mattel een zo accuraat beeld mogelijk te scheppen van het syndroom. Zo hebben de poppen onder andere een langere romp, amandelvormige ogen, kleinere oren en een plattere neusbrug. Ook dragen ze roze orthesen om hun enkels en voeten te ondersteunen. Een extra detail is de roze ketting met drie chromosomen, een verwijzing naar het extra 21ste chromosoom dat kenmerkend is voor het syndroom van Down.