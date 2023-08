Meer dan 1 op de 7 jongeren haakt na minder dan jaar af bij sportclub

Papa’s en mama’s van sportende kinderen hebben het zeker al meegemaakt. Het lidgeld van zoon- en dochterlief is nog maar net betaald, nieuw sportmateriaal staat te blinken in de garage en na amper enkele maanden zijn zoon en dochter met geen stokken nog naar de sportclub te krijgen. Helaas gebeurt dit jaar na jaar opnieuw: elk jaar houden zo’n 50.000 kinderen hun sport voor het einde van het seizoen al bekeken.

«De juiste sport kiezen, blijkt voor veel kinderen en hun ouders niet eenvoudig. Bij die keuze willen wij helpen», zegt Michiel van Schaik, co-founder van sportpretpark Sparkx. «Daarom testen we deze zomer en komende herfst op kleine schaal ontdekkingskampen uit voor jongeren. Tijdens die kampen geven we 7- tot 13-jarigen de kans een week lang 50 sporten te ontdekken op een speelse manier. Zo ervaren ze welke sporten ze het liefst doen en kunnen ze zich inschrijven bij een club in de buurt. Als jongeren met hun hart kiezen, zullen ze die sport langer volhouden dan een jaar.»