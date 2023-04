Moet ik mij zorgen maken over intrusieve gedachten?

Intrusieve gedachten zijn doodnormaal. Ze komenvoor bij ongeveer 90% van alle mensen op aarde, de mensen die ze niet hebben moeten zich misschien zelfs het meeste zorgen maken. Dit zal waarschijnlijk een verbazend hoog percentage lijken omdat we niet snel praten over de taboe gedachten die onze hersenpan binnendringen.

Wat zijn ze dan?

Intrusieve gedachten zijn letterlijk alle gedachten die intrusief - of opdringerig - zijn en dus plots in je hoofd opduiken zonder dat je ze kunt beheersen. Technisch gezien kunnen dat zowel positieve als negatieve gedachten zijn - maar het zijn de nare die ons het meest beïnvloeden.

Dat kunnen dingen zijn als over de barrière kijken van de Grand Canyon en in gedachten verzonken denken dat je er misschien beter af kunt springen en kijken wat er gebeurt, of het gezicht van een geliefde zien en je willekeurig voorstellen dat jeheneen klap op zijn neus geeft. Soms is het zo simpel als een kleine freak-out over hoe anderen je zien - ben ik vanmorgen vergeten make-up op te doen? Staat mijn broek open? Zie ik er net zo nerveus uit als ik me voel?