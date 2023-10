Nood aan een luisterend oor? Crisiscentrum verwijst naar Tele-Onthaal en Awel voor psychosociale steun na aanslag

Wie nood heeft aan psychosociale begeleiding kan zeven op zeven en 24 uur op 24 terecht bij Tele-Onthaal op het nummer 106, of ’s avonds, woensdag- en zondagnamiddag via de chat op www.tele-onthaal.be . «Er komen momenteel uiteraard oproepen omtrent de aanslag binnen, maar het gaat niet om een opvallend hoog aantal. We draaien momenteel op onze normale bezetting», aldus coördinator Jennifer Pots.

Awel voor jongeren

Jongeren die een klankbord zoeken, worden doorverwezen naar Awel via het gratis nummer 102 of via www.awel.be. De telefoonlijn is elke dag geopend vanaf 16 tot 22 uur, behalve op zon- en feestdagen. Op woensdag en zaterdag is de telefoonlijn al vanaf 14 uur bemand. De chatlijn is elke dag tussen 18 en 22 uur bereikbaar.