Ontdek 3 heerlijke kerstkoffies

De kerstdrankjes werden samengesteld door Moccamaster, de Nederlandse fabrikant van stijlvolle, kleurrijke filterkoffiemachines. En het beste van al is dat je geen dure, professionele machine nodig hebt om deze drankjes te maken. Een goede filtermachine volstaat.

Koffie glühwein

Koffie glühwein verwarmt je minstens even goed als de traditionele glühwein, maar heeft een spannende smaak en is minder zoet. De combinatie van rode wijn, intense smaken van zwarte koffie en de kerstachtige tonen van sinaasappel, citroen, kaneel en kruidnagel neemt je smaakpapillen mee op een feestelijke reis. Bovendien bereid je het snel. Je moet alleen de ingrediënten in een steelpannetje doen, het langzaam verwarmen (niet koken!) en het ongeveer 15 minuten laten trekken. Als je wil, kun je het drankje door een zeef gieten en vervolgens versieren met kaneelstokjes en sinaasappelschijfjes.