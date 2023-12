Ontdek 3 kerstcadeaus voor beautylovers

Is het nog verdacht leeg onder je kerstboom? Geen zorgen, met deze kerstcadeaus scoor je sowieso bij je nicht, broer of vriend die zich graag opmaakt.

Ben je nog op zoek naar een glamoureus kerstcadeau? Hopelijk vind je hier wat je zoekt!

Dyson Airwrap

Zeg niet zomaar haardroger tegen de Dyson Airwrap. Deze hairstylingtool gaat al een tijdje viraal op sociale media. De Dyson Airwrap multistyler, oorspronkelijk gelanceerd in 2018, bracht dan ook een revolutie teweeg in de beauty industrie omdat je je kapsel gemakkelijk in model krijgt, en dat zonder je haar te beschadigen door de hitte van een normale haardroger. Net alsof je elke dag naar de kapper gaat! Met de zes verschillende opzetstuks draai je op maandag krullen in je haar, ga je woensdag voor waves en ga je het weekend in met stijl haar. Net alsof je elke dag naar de kapper gaat! En omdat het voor de feestdagen al eens een tikkeltje meer mag zijn, is de Airwrap er nu ook in de felle kleur Blue Blush, inclusief luxueuze opbergdoos.

Dyson Airwrap Multistyler Blue Blush

466 euro

Feryn x Miglot Formula 8540

Drie handen op één buik, dat zijn de zussen Feryn. Actrice Lize en haar zussen Yanne enMira zijn drie verschillende, maar complementaire vrouwen die een passie voor mode, ambacht en mooie materialen delen en uitleven in Feryn, hun label handgemaakte tassen en accessoires. Die liefde delen ze met MIGLOT, een parfumhuis uit Gent. Een samenwerking in de vorm van het luxueuze parfum Formula 8540 laat dan ook niet langer op zich wachten. «We wilden een geur die aan een picknick in een boomgaard doet denken, en de warmte van hun gezin weergeeft», vertelt MIGLOT-parfumeur Kristof Lefebre. Kristof vertaalde die warme herinneringen en de sterke familieband in een tijdloze geur. Formula 8540 start verfrissend en vol sprankeling met Bergamot, Citroen en Mandarijn die een blij weerzien onder familie of vrienden aankondigen. Geranium, Lavendel en Neroli omarmen de puurheid en het gemak waarmee je jezelf kan zijn bij je dierbaren. De onvoorwaardelijke vriendschap en liefde wordt ondersteund met zachte hartverwarmende toetsen van onder andere Cederhout, Eikenmos, Cashmeran en Siam Benzoin.

De zussen hebben zich dan weer uitgeleefd op de verpakking. Ze staken de typische MIGLOT-flacon in diepgroen mat glas en gaven hem een goudkleurige dop. Ter gelegenheid van de feestdagen wordt Formula 8540 gebotteld in een exclusieve Limited Edition donkerrode flacon met matte afwerking. Ook het lederen label zetten ze helemaal naar hun hand. Het nieuwe Feryn-logo, een goudkleurige nachtvlinder in messing, maakt van de flacon een echt juweeltje. Dat geldt ook voor het etui, dat doet denken aan de schatkist waar je als kind je vondsten in opborg.

Miglot Formula 8540 Eau de Parfum

108,50 euro voor 50 ml

Te koop in het MIGLOT Fragrance Lab, alle MIGLOT partner verkooppunten en miglot.com. Ook bij Ferynlabel.com en Feryn Boutique.

Glitter haarlak

Ook met een beperkt budget kan je iemand heel blij maken. Deze glitter haarlak van April moet elke diva in zijn kast hebben. Hij houdt je kapsel in bedwang én voegt een gouden schijn toe. Je Secret Santa kan meteen opNieuwjaar shinen op de dansvloer!

Glitter haarlak

7,90 euro

