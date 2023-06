Ontdek de groente die je allergieën helpt bedwingen

In de categorie vervelende dingen in het leven: allergieën. Ze komen in alle soorten en maten, bij de één gaat het niet verder dan een beetje huiduitslag, bij de ander zorgt het voor levensbedreigende situaties. Tijdens de zomermaanden wordt de situatie er bovendien niet beter op, door de hoge concentratie pollen waar we vaak mee te maken krijgen. Op zoek naar een oplossing? Dan hebben we wellicht goed nieuws.