Ontdek dé kerstdecoratie die je dit jaar in huis moet halen

De grote winnaar van dit jaar is een kerstklassieker: het peperkoekmannetje! Een echte must voor liefhebbers van traditionele decoraties. Het beroemde koekje kan overal worden opgehangen en tovert een glimlach op het gezicht van jong en oud. Er is voor elk wat wils: naakt, in elfenoutfit of als kerstman! En hij is niet alleen: andere kerstitems vergezellen hem, zoals de heerlijke zuurstokken of het kleine peperkoekhuisje.