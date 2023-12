Vijf handige tips om je kerstboom smaakvol te versieren

Een kerstboom versieren op een esthetische manier is moeilijker dan gedacht. Kijk maar naar de kerstbomen van je buren en familie. Hoeveel ervan zou je echt beschrijven als smaakvol? Om gênante situaties te vermijden geven we je vijf tips om je kerstboom naar een hoger niveau te tillen.

1. Kies een thema

Maak het jezelf gemakkelijk en kies een thema. Dat kan gaan van een kleurenschema, zoals rood en groen of roostinten. Een thema geeft richting aan je decoratie en zorgt voor een samenhangend geheel. Maar het thema kan ook verder gaan. Kies je bijvoorbeeld voor een natuurlijke look? Dan kan je denneappels, takken of vogelnestjes toevoegen. Andere mogelijke thema’s zijn kerstkitsch, snoepgoed (ornamenten in de vorm van snoepjes), glitter...

2. Begin met de kerstlichtjes

Begin niet met de ballen, maar met de kerstverlichting en slingers. Zo zorg je dat alles gelijkmatig verdeeld wordt en dat je niet achteraf nog de lichtjes tussen de ballen moet wringen.

3. Denk bewust na over je ornamenten

De ornamenten zijn de elementen die je boom maken of kraken. Kies dus kerstballen, ornamenten en decoraties die passen bij je gekozen thema. Overweeg verschillende maten, vormen en texturen om het geheel interessanter te maken. Mix bijvoorbeeld glanzende, matte en glitterende ornamenten. Met ornamenten kan je ook een persoonlijke touch toevoegen. Zo kan je zelf ornamenten maken met origami, of kan je kerstballen zelf schilderen.

4. Blijf bij de les

Neem regelmatig letterlijk afstand van je boom. Stap achteruit en kijk of alles goed verdeeld is over de boom. Soms vergeet je in je enthousiasme al eens een plekje!

5. Kijk niet enkel naar de boom

Je boom is niet het enige dat versierd moet worden. Een boom is pas mooi als hij helemaal ingebed is in zijn omgeving. Versier dus om te beginnen zeker ook de onderkant van de boom. Leg een mooi plaid of boomrok, waarop je later je cadeautjes kan leggen. Omring je boom ook met een kerstige sfeer. Zet de kerststal uit, hang kerstsokken op en decoreer ook andere plaatsen in je huis. Denk aan een mooie kerstster op je schoorsteenmantel of een tweede mini-kerstboom op tafel.

