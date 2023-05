Ontdek het merk dat sneakers van paddestoelenleer op de markt brengt

Voor wie nog op zoek is naar een duurzaam paar nieuwe schoenen, hebben we de ideale oplossing gevonden. Sneakermerk Saucony komt namelijk met drie modellen die gemaakt zijn van... paddestoelenleer. Ja, dat lees je goed.

Natuurlijke sneaker

Het gaat met name om de 3D Grid Hurricane, deShadow 5000 en deShadow 6000. Trendy sneakers die je na je werkdag ook perfect kan dragen voor een potje voetbal, om vervolgens nog een drankje te gaan doen. En die dus deels gemaakt zijn van paddestoelenleer of Hyphalite, voor 90% bestaande uit natuurlijke materialen. Verder gebruikte Saucony gerecycleerde veters en natuurrubber, dus geen nood om je schuldig te voelen over je nieuwe schoenen. Prijzen variëren van 140 tot 160 euro.