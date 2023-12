Ontdek hoe je een solidaire kerst viert: 6 inspirerende manieren om anderen te helpen

De feestdagen zijn een tijd van vreugde en verbondenheid, en wat is een betere manier om dit te vieren dan door anderen te helpen? Of je nu een kind met een kerstcadeau een glimlach op het gezicht tovert, oude elektronische apparaten een nieuw leven schenkt of bomen plant voor een betere toekomst, er zijn tal van mogelijkheden om een positieve impact te hebben. Hier zijn enkele ideeën om de feestdagen in solidariteit te vieren.

Wil jij je steentje bijdragen tijdens de feestdagen? Deze 6 initiatieven kunne jouw hulp goed gebruiken.

Geef een kind een kerstcadeau

De feestdagen betekenen voor een hoop kinderen maar een ding: cadeautjes! Maar helaas is dat niet voor ieder gezin mogelijk. In Vlaanderen wordt 1 op de 7 kinderen geboren in armoede, waardoor niet ieder kind kan genieten van zorgeloze feestdagen. Om die reden zijn er in ons land verschillende organisaties die elk jaar cadeaus inzamelen voor kinderen van gezinnen die het minder breed hebben. Op de website van SOS-kinderdorpen.be vind je verschillende initiatieven die je kan ondersteunen om kinderen een onvergetelijke dag te bezorgen. Ook Feestvarken vzw zet zich in voor gezinnen in armoede. Met behulp van donaties maken zij feestpakketen voor kinderen tot 12 jaar.ju

Doneer je oude laptop of smartphone

Heb je nog ergens een oude smartphone of laptop liggen? Deze kunnen dankzij Circular.brussels van grote waarde zijn voor een hoop mensen die een beperkte toegang hebben tot onze digitale samenleving. De organisatie zamelt oude elektronische apparaten in, die vervolgens worden gerefurbished en aan betaalbare prijzen worden verkocht aan gezinnen in armoede. Op deze manier krijgen meer mensen op een laagdrempelige manier toegang tot het internet wat weer bijdraagt aan digitale inclusie. Ook wordt de levensduur van apparaten verlengd, wat onze ecologische voetafdruk verkleint.

Bind de strijd aan met zwerfafval

Je kan ook met een groep vrienden de natuur in trekken om het gebied gezamenlijk schoon te maken. Door een natuurgebied op te ruimen bevorder je de biodiversiteit en bescherm je lokale planten en dieren. Ook draag je bij aan een gezonde leefomgeving waar iedereen van kan genieten. Op mooimakers.be vind je verschillende initiatieven gericht op het schoonmaken van lokale natuurgebieden. Ook kan je via de website opruimmateriaal bestellen.

Stuur een kerstkaart naar een zorgprofessional

Voor veel zorgverleners blijven de feestdagen een stressvolle en drukke periode. Artsen, verpleegkundigen, mantelzorgers en medewerkers van wooncentra blijven zich onverstoord inzetten voor hulpbehoevenden. Om hen een hart onder de riem te steken kan je een kerstkaart sturen naar een ziekenhuis of wooncentra bij jou in de buurt. Ook kan je een kaartje sturen naar eenzame ouderen die wel wat gezelschap kunnen gebruiken.

Foto Unsplash

Plant een boom

Een cadeau voor toekomstige generaties is het planten van een boom. Bomen zuiveren de lucht, nemen CO2 op, zorgen in steden voor verkoeling en zijn goed voor de biodiversiteit. Daarnaast is het planten vaak een gemeenschapsevenement, waarbij mensen samenkomen om zich in te zetten voor de natuur. In België zijn er verschillende organisaties die zich inzetten voor het planten van bomen. Op deze manier kan je jezelf inzetten voor een betere, schonere en duurzamere wereld.

Ondersteun initiatieven voor digitale inclusie

Niet iedereen is even handig met smartphones en computers. Ook heel wat kinderen en senioren hebben hulp nodig met het invullen van een online formulier of het downloaden van een app. Om hen te helpen kan je jezelf als vrijwilliger aanmelden bij een lokaal Digipunt. Ook kun je organisaties ondersteunen die digitale vaardigheidstrainingen aanbieden voor mensen met een beperkte toegang tot technologische middelen.

Doe je liever iets anders?

Je kunt ook altijd nog een schenking doen aan een vereniging of goed doel die je aan het hart ligt. Kijk op goededoelen.be welke organisaties er allemaal zijn in België.

