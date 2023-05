Ontdek waarom volwassenen plotseling hooikoorts kunnen krijgen: 2 belangrijke redenen

Zorgeloos kunnen feesten, zonder vooroordelen, in alle veiligheid en met respect voor elkaar. Het klinkt als muziek in de oren, maar het is helaas niet de realiteit. Drie op de vijf Belgen (63%) vinden dat het uitgaansleven de afgelopen jaren onveiliger is geworden. Dat blijkt uit onderzoek dat biermerk Desperados, samen met Wel Jong vzw, liet uitvoeren via IVOX bij 2.000 Belgen tussen de 18 en 40 jaar.