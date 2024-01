Ontdek welke alcohol zorgt voor de ergste katers

Wat is beter om te drinken om een kater te vermijden: rode wijn, bier, bubbels of gin?

Pas op voor prosecco en champagne

Sommelier en oprichter van Club Vino, Marco Castelanelli, beweert dat prosecco ongetwijfeld de ergste kater veroorzaakt, en de reden? De bubbels. Je hebt misschien gemerkt dat het soms slechts een of twee glazen prosecco of champagne vraagt om je aangeschoten te voelen. «Prosecco en Champagne bevatten beide kleine zakjes koolstofdioxide die de circulatie van de alcohol in het bloed veranderen, waardoor het lichaam alcohol sneller opneemt», legt de expert uit aan Tyla.

Hoe zit het met wodka en gin?

Verrassend genoeg leiden sterkedranken zoals wodka of gin tot mildere, beheersbare katers. «Van alle drankjes die je op oudejaarsavond zou kunnen drinken, is wodka waarschijnlijk hetgene waardoor je de volgende ochtend het makkelijkst wakker wordt», meldt LADBible.

De theorie van donkere alcohol

Heb je al gehoord van de theorie over donkere alcohol? Volgens deze theorie is je kater na donkergekleurde alcohol de volgende dag veel erger. Dit is met name het geval bij whisky, brandewijn, donkere rum, rode wijn, port, donker bier en likeuren zoals amaretto. Dit komt doordat sommige van deze drankjes minder gedistilleerd zijn en congeners bevatten, stoffen die de dranken aromatiseren en kleuren.