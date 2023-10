Populaire datingapp ‘Breeze’ nu ook in België gelanceerd: «Singles zijn niet meer gemotiveerd in eindeloos online chatten»

De Nederlandse datingapp ‘Breeze’ maakt zijn intrede in het Belgische datinglandschap. Sinds kort organiseert het platform ook afspraakjes in Antwerpen, Leuven en Gent. In tegenstelling tot andere datingapps heeft Breeze geen chatfunctie, maar moedigt het gebruikers aan om meteen een fysieke date in te plannen. Na het doorgeven van beschikbaarheden, zorgt Breeze voor een reservatie in één van de partnerbars voor jou en je match.

Marco van der Woude, Co-Founder van Breeze: «Singles zijn niet meer gemotiveerd om oppervlakkig en eindeloos online te chatten. Door het overslaan van deze stap verlagen we de drempel om nieuwe mensen te ontmoeten en fijne dates in te plannen.»

Singles zullen het ongetwijfeld herkennen: inschrijven op een datingapp, uren swipen en chatten, maar fysieke dates laten op zich wachten. Daar brengt Breeze verandering in. De datingapp slaat dat eindeloos swipen en converseren over en schakelt na een match meteen over naar een fysieke date. Het in Nederland opgerichte platform maakt nu ook zijn intrede in België en betrekt grootsteden Antwerpen, Leuven en Gent. Binnenkort is eveneens Brussel aan de beurt.

Marco van der Woude, Co-Founder van Breeze : «We merken dat het huidige aanbod aan datingapps niet volledig voldoet aan de behoeftes van de gebruiker. Uit onderzoek blijkt dat eindeloos swipen en chatten vaak als vervelend ervaren wordt, om nog maar te zwijgen over de talloze ongewenste reacties. Zo zouden appgebruikers gemiddeld zelfs zo’n 140 profielen bekijken tijdens het swipen, een enorm hoog aantal. Veel singles zijn op zoek naar oprechte dates die, net als zijzelf, openstaan voor een goed gesprek en nieuwe kennismaking. Sinds onze lancering in 2020 hebben we al meer dan 100.000 dates kunnen organiseren en zijn we de snelst groeiende dating app van Nederland.»

Eerlijk verdienmodel

Waar de meeste datingplatforms omzet genereren door gebruikers zo lang mogelijk op het platform te houden, hecht Breeze het meest belang aan de meerwaarde die gebruikers uit het platform halen. Het datingconcept werd ontworpen met het doel om singles zo snel mogelijk aan een fysieke date te helpen. Het zelflerend algoritme bezorgt de gebruiker dagelijks een gelimiteerd aantal interessante profielen om te liken of te laten passeren. Eens de match er is, geven beide partijen meteen hun beschikbaarheid door en wordt de date meteen ingepland zonder rechtstreeks contact tussen de deelnemers. Breeze haalt haar rendabiliteit pas binnen wanneer gebruikers daadwerkelijk waarde ontvangen: een date. Beide daters betalen negen euro om de date te bevestigen en ook het eerste drankje in de deelnemende bar alvast te reserveren.

Veiligheid centraal

Daters worden op voorhand gescreend en geverifieerd, net als de deelnemende bars. Het personeel is zich bewust van de eerste date en krijgt de verantwoordelijkheid om een oogje in het zeil te houden. Ook onder de daters zelf gelden enkele regels. De datingapp moedigt in eerste instantie haar gebruikers aan om de match te ontmoeten. Toch werkt het platform ook met een vorm van verwittigingen waarbij bijvoorbeeld no shows worden geblokkeerd van het platform. Tot slot biedt Breeze een telefonisch ondersteuningssysteem aan waarbij daters terecht kunnen indien nodig.

«We realiseren ons dat het spannend is om een algoritme te vertrouwen en een ontmoeting in te plannen met iemand waarmee je nog nooit gesproken hebt», sluit Marco af. «Daarom zullen we op termijn nóg meer inzetten op veiligheid en inclusiviteit. Zo lanceren we binnenkort een nieuwe feature waarbij gebruikers na afloop van de date de kans krijgen om het profiel van de andere partij te verifiëren. Daarnaast zoeken we ook naar voldoende LGBTQIA+- en vrouwvriendelijke bars om partnerships mee aan te gaan. We geven om onze gebruikers en dat willen we ook uitstralen met ons platform.»

