Deze 8 woorden moet je zeker kennen om succesvol te zijn op dating apps

Voor wie nieuw is in het datinguniversum, kunnen sommige woorden veel vraagtekens oproepen. Maar wist je dat het net heel nuttig is om de talrijke datingtermen onder de knie te hebben? Deze nieuwe woorden bieden namelijk vaak een meer genuanceerde manier om specifieke emoties, soorten relaties of specifieke situaties te beschrijven, die voorheen misschien moeilijker waren om te verwoorden. Hieronder volgt een opsomming van enkele van de populairste woorden in de datingwereld die je gewoonweg moet kennen.

1. Cobwebbing

Bij deze trend stof je letterlijk de spinnenwebben af en ga je met de grove borstel door herinneringen van oude relaties. Weg dus met die hoodie van je ex of de berichten van je oude date partners, deze houden je namelijk alleen maar tegen tijdens een nieuwe date. Door je los te maken van het verleden, zal je niet alleen een sterker gevoel en meer zelfvertrouwen ervaren, maar sta je ook weer meer open om iemand nieuw te ontmoeten.

2. Rizz

‘Rizz’ is een afkorting van het woord ‘charisma’ en duikt de laatste tijd vooral op op social media platformen, waaronder TikTok. De term is erg populair bij Gen Z en verwijst naar hoe goed iemand kan flirten, dankzij een innemende persoonlijkheid of een uitstraling waar anderen gewoonweg niet aan kunnen weerstaan. Do you have rizz?

3. Soft-launching

De ‘soft launch’ van een relatie: je post een discrete foto of video van jouw nieuwe partner op sociale media om jullie relatie aan te kondigen, terwijl je nog steeds de identiteit verborgen houdt. Dat kan bijvoorbeeld iemands elleboog zijn die op tafel rust tijdens een dinner date of een schoen die net in beeld komt. Waarom ‘soft-launching’ een goed idee kan zijn? Zo kan je aan de wereld duidelijk maken dat je niet langer single bent, maar houd je de druk die gepaard gaat met het officieel maken aan vrienden en familie nog even achterwege en kan je je eerst volledig op elkaar richten.

4. Sneaky link

Deze term is een combinatie van het werkwoord 'to link' (Engelse vertaling voor afspreken) en 'sneaky' (Engelse vertaling voor stiekem). Gen Z gebruikt ‘sneaky link’ om een geheime relatie te beschrijven of een regelmatige hook-up waar vrienden nog niets over weten. Want misschien houd je jouw nieuwe vlam graag nog even geheim om zelf eerst te ontdekken welke richting het uitgaat? In sommige situaties kan ‘sneaky link’.

5. Date stacking

Tijd vinden om te daten kan moeilijk zijn. ‘Date stacking’ kan dé oplossing bieden voor mensen die op zoek zijn naar liefde en dit op een efficiënte manier willen aanpakken. Het is heel simpel: Je plant meerdere afspraakjes op dezelfde dag of avond. Zo ga je bijvoorbeeld eerst gaan lunchen, vervolgens maak je met date nummer 2 een romantische wandeling door het park, om te eindigen met een laatste date over een drankje in een gezellige bar. Noem het speeddaten à la Gen Z, zonder een belletje dat aangeeft dat je moet doorschuiven! Deze manier van daten is interessant om een eerste indruk te verkrijgen. Uiteraard is het belangrijk om in een volgende date meer tijd te investeren zodat jullie elkaar echt beter kunnen leren kennen en ontdekken of er al dan niet een klik is.

6. Zombie-ing

Of je een dergelijke situatie nu al zelf hebt meegemaakt of niet, ben je waarschijnlijk wel bekend met het begrip 'ghosting', waarbij iemand de communicatie plots verbreekt zonder enige verdere uitleg. 'Zombie-ing' is een vervolg hierop en kan eigenlijk vergeleken worden met een terugkeer uit de (dating) dood. Nadat iemand je 'geghosted' heeft, neemt die persoon na enkele weken, maanden of zelfs jaren, toch opnieuw contact met je op. Mocht dit je overkomen, denk dan vooral goed na over wat je voelt. In zo'n situatie is het belangrijk om te vertrouwen op je instinct en prioriteit te geven aan jouw gevoelens en welzijn, om zo het pad te kiezen dat het best bij je past.

7. Masterdating

Bij ‘Masterdating’ draait het helemaal rond vertrouwen krijgen en jezelf graag zien! Het houdt in dat je niet met andere mensen op date gaat, maar gewoon in je eentje. Door jezelf mee uit te nemen naar bijvoorbeeld de bioscoop of op restaurant, leer je jezelf beter kennen en kom je meer te weten over wat je werkelijk nodig hebt in een relatie. Je leert dat het prima is om alleen te zijn, waardoor je vol zelfvertrouwen in een nieuwe relatie kan stappen (in plaats van uit angst om alleen te zijn). Fruitz moedigt iedereen aan om een tijdje te ‘masterdaten’, om zo te weten te komen wat je echt zoekt en iemand te vinden die hetzelfde wil als jij.

8. Swouple

Door de populariteit van datingapps, krijgen we steeds vaker te horen dat koppels elkaar leerden kennen door middel van een app. Maar hoe noem je zo’n koppel? Fruitz besloot om er het label ‘swouple’ op te plakken, een samentrekking van de woorden ‘swiping’ en ‘couple’. Fruitz wil hiermee clichés en taboes rond datingapps doorbreken en dergelijke koppels aanmoedigen om trots te zijn op hun liefdesverhaal.

