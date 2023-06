Verkoelende tips & tricks voor een goede nachtrust tijdens de hittegolf

Een goede nachtrust is iets wat we allemaal nodig hebben. Recent onderzoek toont echter aan dat de Belg niet voldoende én niet goed slaapt.

Maar liefst 57,7% van de Belgen slaapt minder dan het aanbevolen minimum van 7 uur. Daarbovenop zou slechts 23% hun slaapkwaliteit labelen als ‘goed’ of ‘zeer goed’. De eerste (en ongetwijfeld niet de laatste) hittegolf van het jaar doet alvast een verdere aanslag op onze nachtrust met vaak slapeloze nachten door de warmte. Om de Belgen te helpen geeft Emma Sleep samen met slaapexpert en neuroloog dr. Inge Declercq tips & tricks om je slaapkwaliteit te verbeteren, ook bij tropische temperaturen.

Ook bij 'normalere' termpaturen slaapt de Belg niet goed. Uit de recente studie van Emma Sleep blijkt dat de meeste nachten van de Belgen niet optimaal zijn. Slaap mag dan wel onmisbaar zijn voor ons welzijn, toch beschouwen velen slaap nog steeds als problematisch of als tijdverlies. Hierdoor besteden we onvoldoende tijd aan een avondritueel en laat onze slaaphygiëne te wensen over. De cijfers:

· Maar liefst 57,7% van de Belgen slaapt minder dan het aanbevolen minimum van 7 uur (ideaal is tussen 7 à 9 uur voor volwassenen), terwijl 77,5% van de Belgen aangeeft dat ze zich pas uitgerust voelen na 7 uur slaap. Met andere woorden: bijna 60% van de Belgen heeft een slaaptekort.

· Hierbij komt dat slechts 23% zijn of haar slaapkwaliteit zou labelen als ‘goed’ of ‘zeer goed’; meer dan 7 op de 10 Belgen is dus matig of helemaal niet tevreden met hun slaapkwaliteit.

· Lijnrecht daartegenover staat dat bijna 9 op de 10 Belgen (87,1%) een goede slaapkwaliteit belangrijk (40,1%) tot zeer belangrijk (47%) acht.

· Tenslotte linkt meer dan 90% van de Belgen (90,2%) een goede nachtrust aan een succesvolle energieke dag.

Wat houdt ons dan juist wakker? Het onderzoek onthult onze drie grootste slaapverstoorders (van de voorbije drie maanden): gedachten die blijven doorrazen (49,3%), algemene angsten (29,9%) en persoonlijke financiële situatie (27,8%). En daar komt de hitte 's nachts nu ook bij.

Tips & tricks

· Leg je schermen tijdig weg. Het onderzoek onthult dat maar liefst 96% van de Belgen het laatste uur voor het slapengaan nog op z’n smartphone scrolt of naar televisie kijkt. Deze constante prikkels zijn verslavend waardoor we vaak later in bed kruipen dan goed voor ons is. Daarbovenop genereren elektronische apparaten ook extra warmte in de slaapkamer, wat het nog moeilijker maakt om in slaap te vallen 's avonds. Schermen laat je dus best buiten de kamer.

· Laat alcohol en caffeine links liggen. In de studie geeft 27% van de Belgen aan dat alcohol en cafeïne vermijden één van de meest effectieve manieren is om goed te kunnen slapen, maar slechts 20% vermijdt het ook actief . Alcohol kan je misschien sneller doen inslapen, maar het verstoort de kwaliteit en de kwantiteit van je slaap. Cafeïne daarentegen houdt je juist wakker. Het blokkeert de werking van de slaapstof adenosine en is eveneens nefast voor een goede nachtrust. Aangezien zowel alcohol en caffeïne uitdrogen, beperk je de inname best.

· Neem nog een laatste lauwe douche of een lauwwarm bad voor het slapengaan om je lichaamstemperatuur te verlagen.

· Drink voldoende water gedurende de dag om gehydrateerd te blijven , maar verminder de inname vlak voor het slapengaan om nachtelijke uitstapjes naar het toilet te voorkomen.

Rustoord

Naast ontprikkelen doorheen de dag en een goed ritueel is ook een koele, comfortabele, donkere en rustige slaapomgeving belangrijk. Hoe maak je slaapkamer zo cool mogelijk?

· First things first: sluit overdag de ramen en gordijnen of jaloezieën om de zonnestralen buiten te houden en de kamer koeler te houden. Zet de ramen 's avonds en 's ochtends open wanneer de buitentemperatuur lager is dan binnen.

· Indien mogelijk, investeer in een kwalitatief hoogwaardige ventilator of airconditioning. Het gebruik van een ventilator helpt om koele lucht in je slaapkamer te laten circuleren. Ventilatoren produceren ook 'witte ruis', wat voor sommige mensen de slaapkwaliteit kan verbeteren. Creëer ook een strategische tocht door ramen tegenover elkaar open te zetten.

Ga voor temperatuurregulerend beddengoed en een verkoelende matras. Investeren in een matras met thermosync-technologie helpt om je lichaamstemperatuur in de zomer te reguleren.