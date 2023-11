Boost je seksleven: deze AI-bot geeft gebruikers tips voor in de slaapkamer

Vechten tegen restricties op seksuele voorlichting

De AI-tool onderscheidt zich door seksgerelateerde onderwerpen tot in detail te bespreken, terwijl andere chatbots over het algemeen weigeren om dergelijke vragen te beantwoorden.

«De laatste trend van wereldwijde restricties op seksuele voorlichting is aangebroken en we zijn vastbesloten om terug te vechten», zegt Beducated mede-oprichter Mariah Freya in een persbericht. «Beducated AI Sex Coach komt naar voren als een baken van hoop en biedt een door experts ondersteunde bron voor het leren over seksuele gezondheid».