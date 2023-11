Dit land maakt komaf met macho’s

Bedoeling is een «grote mobilisatie» op poten te zetten om gendergeweld te voorkomen en te doen stoppen. Zowel in het lager, secundair en hoger onderwijs zal daarover les worden gegeven. Het is ook de bedoeling dat een cultuur van respect bij alle schoolactiviteiten zal worden aangemoedigd.

De regering kondigde de plannen aan na de moord op de 22-jarige studente Giulia Cecchettin. Haar overlijden zorgt voor veel commotie in Italië. Er vonden protesten plaats, waarbij de demonstranten een betere bescherming eisen voor vrouwen tegen geweld.

Groepsverkrachtingen

Maar ook gebeurtenissen de voorbije zomer gaven aanleiding tot de nieuwe aanpak, aldus de minister van Onderwijs, verwijzend naar de verkrachting van enkele minderjarige meisjes in Palermo en Caivano. In achterstandwijken werden verscheidene minderjarigen er slachtoffer van groepsverkrachtingen door jeugdbendes. «We moeten de machocultuur die ons land vervuilt een halt toe roepen», aldus Valditara. «Het is onaanvaardbaar dat vrouwen pesterijen en geweld dienen te ondergaan».

Het is volgens de minister aan scholen om het «cultureel fenomeen van overheersend machismo» dat zich uit in het dagelijkse leven, op school, op het werk of in de straten aan te pakken.

