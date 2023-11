Nog vier BTS-leden gaan hun dienstplicht vervullen

In tien jaar tijd is de zevenkoppige groep uitgegroeid tot een wereldwijd cultureel fenomeen dat de Zuid-Koreaanse economie enorme sommen geld oplevert. De groep wordt bovendien wereldwijd gevolgd door een legioen fans dat bekendstaat als de A.R.M.Y.

Verplichte dienstplicht

In Zuid-Korea moeten alle gezonde mannen echter verplicht achttien maanden in militaire dienst. Na jaren van discussie over de vraag of BTS een vrijstelling verdiende, begon Jin, het oudste lid van de groep, zijn dienst in december, een tweede en derde lid volgden de maanden nadien.