Michael Jackson met een aap en een beschilderde Rolls-Royce: dit zijn de tien duurste muziekmemorabilia ooit

Wat zou jij betalen voor de originele gitaar van Kurt Cobain of een gouden standbeeld van Michael Jackson met zijn aap Bubbles? In de Verenigde Staten zijn vorige week podiumkledij, een gitaar, sieraden en persoonlijke voorwerpen van de in 2016 overleden popster Prince geveild voor zowat 675.000 dollar (ongeveer 615.000 euro). Onder andere het beroemde witte shirt met ruches en een gouden hanger met kruis werden elk voor tienduizenden dollars verkocht. Persoonlijke voorwerpen van popsterren kunnen gemakkelijk miljoenen dollars opleveren. Wat zijn tien iconische muziekmemorabilia die miljoenen dollars opbrachten?

10. Het album ‘Once Upon a Time in Shaolin’ van Wu-Tang Clan – 2 miljoen dollar

In een ultieme marketingstunt brachten de Amerikaanse rappers van Wu-Tang Clan slechts één exemplaar uit van hun zevende studioalbum ‘Once Upon a Time in Shaolin’. Het album werd in het geheim opgenomen en er bestaan geen digitale exemplaren, waardoor enkel de bezitter van het fysieke album toegang heeft tot de muziek.

Het album werd in 2015 verkocht aan de beruchte ondernemer Martin Shkreli. Die werd in 2018 veroordeeld tot een gevangenisstraf van zeven jaar wegens fraude. De Amerikaanse federale rechtbank legde beslag op al zijn bezittingen, waaronder het album.

9. Bob Dylans ‘Like a Rolling Stone’ – 2 miljoen dollar

Bij het componeren van ‘Like a Rolling Stone’ krabbelde Bob Dylan vier vellen tekst neer op briefpapier van een hotel. De begeerde pagina’s werden later in 2014 op een veiling verkocht en gingen naar een onbekende bieder. Op de pagina’s staan Dylan’s handgeschreven teksten in potlood, samen losse gedachten en ongebruikte lyrics.

8. John Lennons ‘Imagine’ piano – 2.2 miljoen dollar

De piano die John Lennon gebruikte om het nummer ‘Imagine’ te schrijven werd gekocht door zanger George Michael, die met zijn ultieme bod rockers Robbie Williams en Noel Gallagher overtrof.

7. De Rolls-Royce van John Lennon – 2.3 miljoen dollar

In 1985 werd de auto van de muzikant op een veiling verkocht aan de Canadese zakenmagnaat Jim Pattison. Eerder hadden Lennon en Yoko Ono de auto gedoneerd aan het Cooper Hewitt Museum in New York, om het te gebruiken als fondsenwervingsmiddel.

6. John Lennons ‘Love Me Do’ gitaar – 2.4 miljoen dollar

De akoestische gitaar die John Lennon gebruikte om de nummers ‘Love Me Do’ en ‘PS I Love You’ op te nemen, werd in 1963 gestolen na een concert. Lange tijd bleef het instrument spoorloos, totdat ene John McCaw het instrument in 2015te koop aanbood op een veiling. McCaw zou de gitaar in de jaren ’60 hebben gekocht, zonder te weten dat het was gestolen.

De helft van de veilingopbrengsten doneerde McCaw aan de Spirit Foundation, opgericht door de weduwe van Lennon, Yoko Ono.

5. De gitaar ‘Reach out to Asia’ – 2.8 miljoen dollar

Het instrument werd verkocht op een veiling in Qatar om geld in te zamelen voor Reach out to Asia, een liefdadigheidsinstelling die is opgericht om tsunami-slachtoffers te helpen. De unieke Fender-gitaar is gesigneerd door onder andere Mick Jagger, Eric Clapton, Jimmy Page, Mark Knopfler, Paul McCartney en Sting. De dochter van de Qatarese koninklijke familie, Sheihka Miyyassah Al Thani, werd de nieuwe eigenaar van de gitaar.

4. De kirstallen piano van de Olympische Spelen van 2008 – 3.2 miljoen dollar

De kirstallen piano waarmee de Chinese muzikant Lang Lang een serenade bracht aan het aanwezige publiek tijdens de Olympische Spelen in Beijing werd in 2009 geveild voor ruim 3 miljoen dollar. Naar schatting keken ruim 2 miljard mensen naar de opening van de spelen, waarbij de piano met de muzikant het hart van de show vormde.

3. Een standbeeld van Michael Jackson zijn aap Bubbles– 5.6 miljoen dollar

Een gouden standbeeld van popicoon Michael Jackson met zijn aap Bubbles werd in 2001 voor miljoenen dollars op een veiling verkocht. Het standbeeld is gemaakt door Jeff Koons en was ontworpen in 1988. Bubbles was Jacksons huisdier dat in 1983 door de artiest werd gekocht van een onderzoeksfaciliteit in Texas. Jackson beweerde dat de aap zijn beste vriend was en dat het dier hem vergezelde op wereldtournees en hielp met het huishouden.

2. Symfonie nr. 2 van Gustav Mahler – 5.9 miljoen dollar

Het complete manuscript van de tweede symfonie werd in 2016 verkocht op een Engelse veiling. Het 232 pagina’s telde boekwerk dateert uit 1817 en werd door een onbekende bieder gekocht. Naar verluidt streden er vier telefonische bieders om het meesterwerk van Mahler in handen te krijgen.

1. De akoestische gitaar van Kurt Cobain – 6 miljoen dollar

Grunge rockster Kurt Cobain bespeelde de gitaar tijdens het iconische MTV Unplugged optreden van Nirvana in 1993, minder dan vijf maanden voordat hij op 27-jarige leeftijd zelfmoord pleegde. De show wordt beschouwd als een van de beste live optredens uit de rockgeschiedenis.

Het instrument werd in 2021 op een veiling in Los Angeles verkocht aan Rode Microphones-oprichter Peter Freedman. Hij beschreef het kopen van de gitaar als een ‘unieke kans’ en zei dat hij van plan was om de gitaar mee te nemen op een wereldwijde tournee, waarbij de opbrengsten naar de podiumkunsten gaan.