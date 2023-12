Jongeren van morgen. Margot Gysbrechts werkt aan een inclusievere sportwereld: «We willen de angst wegnemen dat de sportwereld homofoob is»

Als woordvoerder en coördinator bij Out For The Win heeft Margot (26) één doel: een sportwereld creëren waarin iedereen zichzelf kan zijn. Out For The Win is een non-profitorganisatie die streeft naar een samenleving waarin LGBTQIA+ jongeren zonder zorgen de weg naar het sportveld vinden. «Exact wat ik zelf nodig had toen ik jong was.»

Metro publiceert zeven weken lang de pennenvruchten van het journalistieke talent van de Belgodysseewedstrijd. De journalisten in spe brengen een portret van een jonge, inspirerende landgenoot. Belgodyssee is een initiatief van het Prins Filipfonds, RTBF en de VRT in samenwerking met Metro en L’Avenir en met steun van de kanselarij van de eerste minister.

Al op jonge leeftijd besefte Margot dat ze een beetje anders was dan de rest op de sportclub, iets wat ze moeilijk kon aanvaarden. Op haar dertien kwam Margot uit de kast als lesbienne bij haar ouders, maar op de basketbalclub hield ze het nog een jaar langer geheim, omdat ze bang was voor negatieve reacties. «Ik heb mijn seksuele geaardheid heel lang proberen te ontkennen. Het was moeilijk om daar eerlijk voor uit te komen op de basketclub, gelukkig heb ik tot nog toe bij geen enkele ploeg negatieve reacties gehad op mijn geaardheid. Want wat veel mensen vergeten is dat je niet één, maar meerdere keren uit die kast moet komen. Telkens je van club of omgeving verandert, moet je het opnieuw vertellen. Toen ik op mijn 19e Out For The Win leerde kennen, dacht ik: ‘Dit is wat ik toen nodig had’».

Het verklaart meteen waarom Margot zich al enkele jaren met een grote passie inzet voor diezelfde organisatie. Dat doet ze samen met 13 andere vrijwilligers en één vaste medewerker. «Ik zeg altijd lachend: ‘Ik werk voor, tijdens en na mijn uren voor Out For The Win’. Het idee dat het beter kan en dat de sportwereld er ook echt aan wil werken, houdt me gemotiveerd om ’s avonds na mijn werk die laptop nog open te slaan.»

Outing op het sportveld

De naam ‘Out For The Win’ is een knipoog naar het uitkomen voor je geaardheid of genderidentiteit, of in het Engels ‘outing’. Daarnaast is ‘going for the win’ iets wat iedere sporter voor ogen heeft, maar belangrijker dan winnen, is dat iedereen zichzelf kan zijn binnen de lijnen van een sportveld.

De organisatie probeert de sportwereld toegankelijker te maken via drie verschillende wegen. Allereerst bieden ze zelf sportkampen aan, ze organiseren trainingen en gaan jaarlijks op sportweekend: «We zien dat veel jongeren uit de LGBTQIA+ gemeenschap stoppen met sporten omdat ze niet volledig zichzelf kunnen zijn. Door activiteiten te organiseren hopen we dat ze hun passie herontdekken en toch terug de weg naar een sportclub vinden.»

Daarnaast slaat Out For The Win de handen in elkaar met enkele grote sportfederaties zoals Pro League en Hockey Vlaanderen, om er samen voor te zorgen dat zoveel mogelijk jongeren zich zorgeloos kunnen amuseren op het sportveld. Door zowel jongeren te doen sporten, als de ‘mindset’ in de sportwereld een beetje bij te schaven, hoopt de organisatie een verschil te maken.

Tot slot delen ze ook verhalen van jongeren die praten over hun coming-out. «Via getuigenissen van jongeren die de moed hebben gehad om uit de kast te komen op de sportclub, willen we aan zoekende jongeren tonen: ‘Je bent echt niet alleen’».

Gebrek aan rolmodellen

«Die verhalen zijn nodig omdat er in België nagenoeg geen mannelijke topsporters zijn die uit de kast zijn gekomen. Statistisch gezien is dit bijna onmogelijk. Dat er tot nu toe nog bijna niemand uit die kast kwam, wil zeggen dat de sportwereld niet veilig genoeg is. Het is daar dat we met Out For The Win aan willen werken.»

Daarnaast blijkt uit een Europese studie van Outsport, dat bijna 70% van de meer dan 5.000 respondenten uit de LGBTQIA+ gemeenschap, niet eerlijk durft te zijn over geaardheid of genderidentiteit op de sportclub. Bij sporters onder de 22 jaar loopt dat percentage op tot nagenoeg 80%. «Dat dit cijfer zo hoog ligt, wil zeggen dat er nog heel wat werk aan de winkel is. De sportwereld is een binaire wereld, waar je mannen- en vrouwen categorieën hebt. Iedereen die daar tussen valt, heeft het heel moeilijk om er een plek te vinden. We willen de taboes doorbreken en zorgen dat er voor iedereen een plaats is weggelegd in die sportwereld, want sporten is een o zo belangrijke mentale uitlaatklep. Tussen de sportlijnen vergeten we even al onze zorgen, en dat moment zou niet afhankelijk mogen zijn van je geaardheid of genderidentiteit.»

Het thema?

Mijn Franstalige collega Elise Hallet en ik zetten twee personen in de schijnwerpers die zich inzetten voor een meer inclusieve samenleving. Zelf ben ik een ware sportfanaat, daarom koos ik als invalshoek voor de inclusie van LGBTQIA+-personen in de sportwereld. Dat bracht me bij Margot Gysbrechts, woordvoerder bij de organisatie ‘Out For The Win’.

Elise Hallet maakte een reportage over de inclusie van LGBTQIA+-personen bij de politie. Ze interviewde daarvoor Massimo Iovine, voorzitter van de organisatie ‘Rainbow Cops’.