7 tips om aangedampte ruiten snel te voorkomen

Eerst en vooral: waarom beslaan je ruiten? Autoruiten dampen aan door condensatie. Condensatie ontstaat wanneer de vochtige lucht in de auto in contact komt met de ruiten die een pak kouder zijn dan de binnenkant van je wagen. Vooral in de herfst en winter. De vochtige lucht – die je zelf vaak mee binnenbrengt door bijvoorbeeld je natte kleren - verandert daardoor in waterdruppels en blijft plakken op het koude oppervlak van de ruit, waardoor de ruit aandampt. Dit kan zowel aan de binnen- als buitenkant van de ruit gebeuren.