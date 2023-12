Ontdek deze slimme stofzuiger: «We willen een huis dat voor zichzelf kan zorgen»

De tijd waarin we onze was met de hand deden en de vloer op onze knieën schrobten, ligt gelukkig ver achter ons. Technologie zorgt ervoor dat we steeds minder tijd aan het huishouden moeten besteden en dat schoonmaken ergonomischer kan - gedaan met het vele bukken en sleuren met een zware emmer. Wat heeft de toekomst voor ons in petto?