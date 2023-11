Helft minder pick-ups voor particulier gebruik ingeschreven

Op 1 januari is het «onrechtvaardige fiscaal gunstregime» voor pick-ups voor particulieren afgeschaft: sindsdien moeten de voertuigen gewoon ingeschreven worden als personenwagens, zolang ze niet voor commerciële doeleinden moeten dienen. Dat betekent dat de verkeersbelasting nu afhangt van motorinhoud en CO2-uitstoot, zoals bij andere personenwagens. Ook moet voor pick-ups voor particulier gebruik wel inschrijvingstaks worden betaald. Voor pick-ups die beroepsmatig gebruikt worden, geldt wel nog fiscaal gunstregime.

Van januari tot en met oktober zijn 969 pick-ups voor particulier gebruik en 8.414 pick-ups voor beroepsmatig gebruik ingeschreven. In dezelfde periode vorig jaar waren dat respectievelijk 1.940 en 7.349 auto’s. Toen lag het aantal inschrijvingen lager in vergelijking met voorgaande jaren door proberen bij de levering van nieuwe wagens. Van januari tot en met oktober 2021 werden 2.302 pick-ups voor particulier gebruik en 8.496 pick-ups voor beroepsmatig gebruik ingeschreven. Het jaar daarvoor waren dat respectievelijk 2.827 en 8.145 wagens.

Overgangsregel

De pick-ups voor particulier gebruik die dit jaar werden ingeschreven, maar werden besteld voor eind vorig jaar, konden gebruikmaken van een overgangsmaatregel, waarbij de eigenaars nog konden genieten van het fiscale gunstregime. Er zijn vooralsnog ongeveer 650 pick-ups voor particulier gebruik belast aan het tarief van personenwagens, wat een bijkomende 1,6 miljoen euro uit de belasting op inverkeerstelling (BIV) of inschrijvingstaks opgebracht heeft. De extra inkomsten uit de jaarlijkse verkeersbelasting voor die 650 voertuigen worden geraamd op 500.000 euro.

«We stellen nu vast dat het afgelopen jaar de verkoop van pick-ups bij professioneel gebruik stabiel blijft, en voor privé doeleinden stevig daalde. Dat is een logisch gevolg van de maatregel», zegt minister Diependaele. «Het was niet langer te verantwoorden dat een zware en vervuilende pick-up, zoals een Dodge RAM, evenveel verkeersbelasting betaalde als een Fiat Panda.»

Onderzoek van verkeersinstituut Vias wees eerder uit dat het risico op ernstige verwondingen bij een aanrijding bij pick-ups 65 procent lager is voor de inzittenden, terwijl dat risico 50 procent hoger is voor de inzittenden van de auto die met de pick-up botst. Als een fietser of voetganger wordt aangereden door een pick-up, stijgt de kans op ernstige verwondingen met 90 procent en op dodelijke afloop zelfs met 200 procent.