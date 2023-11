Wie verkeersovertreding betaalt, kan niet meer voor de rechter gedaagd worden

Twee personen die verdacht werden van een of meerdere verkeersmisdrijven werden door het openbaar ministerie gedagvaard voor de politierechtbank nadat het openbaar ministerie hen eerst overeenkomstig artikel 65/1 van de Wegverkeerswet een bevel tot betalen had gegeven. De politierechtbank Oost-Vlaanderen vroeg het Grondwettelijk Hof daarop of die bepaling het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie en het beginsel non bis in idem schendt in de interpretatie dat het openbaar ministerie na afgifte van een bevel tot betalen nog mag overgaan tot de dagvaarding.