Eerste akkoord over Nationaal Klimaat- en Energieplan

Eind vorige maand had Maron al aangekondigd dat hij het dossier van het Belgische klimaatbeleid naar het Overlegcomité zou sturen om de zogenaamde onderhandelingen in het kader van het spreiden van de lasten ("burden sharing") verder te zetten. Maron was vooral ontevreden dat Vlaanderen niet wilde afwijken van zijn doelstelling van -40% broeikasgassen, terwijl de doelstelling van de andere entiteiten op -47% ligt.

Na maanden van onderhandelingen is woensdagavond een eerste akkoord bereikt. Het Overlegcomité nam onder meer akte van de Europese doelstelling voor België van 47%, waarvoor elke entiteit een deel van de globale verantwoordelijkheid zal delen. Demir is echter niet van plan de eigen doelstelling van -40% te verhogen en stelde voor om het Nationaal Energie- en Klimaatplan in te dienen met respect voor de bevoegdheid van elke entiteit.

Concreet vroeg Demir om elk plan van elke entiteit louter te bundelen en een koepeltekst te voorzien waarin België meldt dat maatregelen voor de resterende emissieruimte later zouden worden bepaald, zonder die momenteel aan een van de entiteiten toe te wijzen. Dat voorstel kreeg woensdag na een lange bespreking groen licht van het Overlegcomité.

Eindelijk nationaal plan indienen

«Vanaf het begin heb ik duidelijk gemaakt dat Vlaanderen niet meedoet aan het opbod aan percentages tot -47%. Ecolo en Groen moeten het daar niet mee eens zijn, maar de eis om de Vlaamse plannen aan te passen zal niet ingewilligd worden», besluit Demir.

Volgens federaal minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) kan België nu eindelijk een nationaal plan indienen bij Europa. «Europa vraagt zo’n plan, het klimaat smeekt er om. Het NEKP beschermt onze burgers tegen de dure gevolgen van klimaatverandering», aldus Van der Straeten.

Volgens de Groen-minister laat die klimaatverandering zich ook bij ons voelen door extreme weersomstandigheden, denk maar aan de recente overstromingen in de Westhoek. «Het is nu zowat voor iedereen duidelijk dat een pauze niet aan de orde is. Dat we het klimaatbeleid overal ter wereld een versnelling hoger moeten schakelen».