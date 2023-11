«Rijkste 1 procent stoot evenveel CO2 uit als twee derde van wereld»

De rijkste 1 procent van de wereldbevolking (77 miljoen mensen) produceerde in 2019 evenveel koolstofvervuiling als de vijf miljard armste mensen, die twee derde van de mensheid vormen. Zo heeft Oxfam maandag bekendgemaakt in een rapport dat aan de vooravond van de klimaattop van de Verenigde Naties in Dubai verschijnt.

«Al jarenlang vechten we om een einde te maken aan het tijdperk van fossiele brandstoffen om miljoenen levens en onze planeet te redden. Het is duidelijker dan ooit dat dit onmogelijk is totdat we ook een einde maken aan het tijdperk van extreme rijkdom», zegt Amitabh Behar, interim-directeur van Oxfam International, in een mededeling bij de verspreiding van het rapport.

’Climate Equality: A Planet for the 99%’ is gebaseerd op onderzoek in samenwerking met een Zweeds onderzoeksinstituut, het Stockholm Environment Institute (SEI), en beoordeelt de consumptie-uitstoot van verschillende inkomensgroepen in 2019, het meest recente jaar waarover gegevens beschikbaar zijn, aldus Oxfam België.

Kloof

Het rapport laat volgens de ngo de diepe kloof zien tussen de koolstofvoetafdruk van de superrijken en het gros van de mensen over de hele wereld. Het rijkste 10 procent was naar verluidt verantwoordelijk voor de helft van de CO2-uitstoot. Elk jaar zou de uitstoot van het rijkste 1 procent de kooldioxidebesparingen van bijna een miljoen windturbines tenietdoen.

Volgens het SEI stoot een persoon in het onderste 99 procent gemiddeld 4,1 ton koolstof per jaar uit, terwijl uit het onderzoek van het Zweedse instituut onder twintig miljardairs in de wereld blijkt dat die laatsten gemiddeld 8.194 ton broeikasgassen per jaar uitstoten, waarvan ongeveer 5.959 ton koolstofdioxide.

Doordat vooral de mensen in het Zuiden de gevolgen van de klimaatcrisis voelen, wordt de kloof tussen rijk en arm alleen maar groter. De klimaatcrisis verergert nu al de ongelijkheid tussen en binnen landen, zegt Oxfam.

Belasting

De organisatie berekende dat een belasting van 60% op de inkomens van de rijkste 1 procent de CO2- uitstoot met meer dan de totale uitstoot van het Verenigd Koninkrijk zou verminderen en 6,4 biljoen dollar per jaar zou opbrengen om de overgang van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie te betalen.