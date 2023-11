Waarom TikTok’ers de watermeloen-emoji gebruiken om over de oorlog in Palestina te praten

De oorlog tussen Israël en Hamas escaleerde vorige maand op 7 oktober. Toen doorbraken gewapende terroristen de zwaarbewaakte grens tussen de Gazastrook en Israël. Daarbij vermoordden Hamasstrijders ruwweg 1.200 Israëlische burgers. In een reactie op de moordpartij begon de Israëlische luchtmacht met het bombarderen van verschillende doelwitten in Palestijns gebied. Bij die bombardementen kwamen tot op heden 11.000 onschuldige burgers om het leven, wat de regering van premier Benjamin Netanyahu veel kritiek opleverde.

Stroom van desinformatie beheersen

Terwijl sociale media hun inspanningen opvoeren om de stroom van desinformatie over de oorlog tussen Israël en Hamas te beheersen, beweren sommige gebruikers dat ook onschuldige pro-Palestijnse berichtgeving wordt gecensureerd. En om aan die censuur te ontsnappen worden door gebruikers watermeloenen in plaats van de Palestijnse vlag gebruikt om hun solidariteit te betuigen.

Hoe de watermeloen het symbool van Palestijns verzet werd

Watermeloenen worden van oudsher op grote schaal geteeld in Gaza en de Westelijke Jordaanoever. De vrucht werd het symbool van Palestijns verzet na de Zesdaagse Oorlog in 1967. Toen nam Israël de controle over de Westelijke Jordaanoever en Gaza over en werd het verboden om de Palestijnse vlag publiekelijk te tonen. Palestijnen begonnen daarom de vrucht als code voor verzet te gebruiken, vanwege de kleuren die overeenkomen met de Palestijnse vlag.