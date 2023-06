Pride: LGBTQIA+-jeugd die zich gesteund voelt, groeit dubbel zo vaak gelukkig op

Niet-ondersteunende thuis- of schoolomgevingen hebben een sterk nadelig effect op de geestelijke gezondheid van jonge LGBTQIA+ mensen. Het rapport Positive Futures, uitgevoerd door de liefdadigheidsinstelling Just Like Us, toonde aan dat jonge homo's die in hun jeugd werden gesteund, bijna twee keer zoveel kans hadden om gelukkig te zijn in hun vroege volwassenheid.