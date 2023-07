Rejection therapy: helpt deze TikTok-trend daadwerkelijk tegen faalangst?

Afgewezen worden: niemand houdt ervan. Toch daagt een nieuwe trend op TikTok je uit om afwijzing doelbewust op te zoeken door onbekenden om een knuffel te vragen of af te dingen in een winkel. Ze noemen het ‘rejection therapy’ en het zou helpen tegen faalangst of sociale angsten. Maar werkt het ook?

Wat is rejection therapy?

Rejection therapy is geen nieuwe term. Al in 2010 ontwierp IT’er Jason Comely een zelfhulpspel met dezelfde titel. Het gaat om een soort kaartspel waarbij je dertig dagen lang elke dag één keer moet proberen om afgewezen te worden. De kaartjes daagden een speler bijvoorbeeld uit om tegen een vreemde te praten of die om geld te vragen. Een ‘nee’ krijgen, was daarbij ok. Het idee was dat als je vaak genoeg afgewezen zou worden, het jou helemaal koud zou laten. Een droom voor wie worstelt met faalangst of sociale angsten.

In 2016 ging Jia Jang met het concept aan de haal in een virale TED Talk. Vandaag is de #rejectiontherapy viraal op TikTok, met meer dan 72 miljoen views. Het idee blijft daarbij min of meer hetzelfde: jonge mensen spreken 100 dagen lang elke dag iemand aan op straat, doen vreemde dansjes in het openbaar of vragen iemand uit. Het verschil met de TikTok-variant van ‘rejection therapy’ is dat het hele proces gedeeld wordt in video’s op sociale media, al dan niet om views te vergaren. Jongeren die deelnemen aan de trend menen dat ze na 100 dagen zelfzekerder zijn en gemakkelijker sociale contacten leggen.

Werkt het?

Het basisidee achter ‘rejection therapy’ klinkt logisch, maar het concept zelf is niet gestoeld op een wetenschappelijke theorie. Het klinkt evenwel verrassend gelijkaardig aan ‘exposure therapy’, wel een wetenschappelijke en beproefde methode tegen angststoornissen of bepaalde fobieën. Daarbij worden patiënten geconfronteerd, in een veilige en gecontroleerde omgeving, met hun angsten en triggers.

«Zo willen we mensen leren dat ze het ongemak dat gepaard gaat met hun fysiologische reacties kunnen verdragen», legt klinisch psycholoog Peter Tuerk uit aan Dazed Magazine. «Na verloop van tijd raak je gewend aan die reactie. Het is als in een zwembad springen: eerst voelt het koud, maar daarna wordt het beter.» Met andere woorden: het kan dus daadwerkelijk helpen om de triggers die je doorgaans vermijdt op te zoeken in het dagelijkse leven mits de nodige omkadering. Het kan risicovol zijn om bij ernstige klachten op je eentje die confrontatie aan te gaan. Zet je te snel, te grote stappen, dan kan het effect averechts zijn.

Is het slim om ‘rejection therapy’ te delen op TikTok?

Het is opvallend dat veel tieners op TikTok die DIY-therapievorm delen op sociale media. ‘Rejection therapy’ blijft een TikTok-trend, die onderhevig is aan de grillen van je publiek op sociale media. In de commentsectie zitten er vaak net zo veel mensen die je aanmoedigen als trollen die je afbreken met gemene reacties. En nog iets: als je video met de #rejectiontherapy weinig aandacht krijgt, doe je het dan wel juist? Het zijn maar een paar van de redenen waarom Tuerk nooit zijn patiënten «een taak zou geven die afhankelijk is van sociale media». Daarnaast kan de video voor «eeuwig» op het net blijven dwalen, terwijl het voor sommigen misschien over een erg kwetsbare opdracht gaat.

Tot slot benadrukt Tuerk dat er een verschil is tussen het dagelijkse ongemak dat je voelt bij een afwijzing en een pathologische stoornis. «Ik gebruik exposure therapy om mensen te helpen die minder goed functioneren: mensen die vermijden om naar school te gaan, mensen die vermijden om naar de winkel te gaan of mensen die paniekaanvallen hebben. Ik zou het nooit gebruiken voor tieners die een beetje awkward zijn.» Je af en toe een beetje schamen is tenslotte deel van het leven, hoe onaangenaam die knoop in je maag ook is.

