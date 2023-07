Vanaf DEZE leeftijd hebben we minder zin in seks

Hoe ouder je wordt, hoe meer het libido afneemt. Dat is te wijten aan hormonen: de aanmaak van oestrogeen, progesteron en testosteron vermindert bij het klimmen der jaren. Maar vanaf welke leeftijd gaat ons libido in dalende lijn?

Het is nog steeds een taboe, maar een onderzoek gepubliceerd door seksspeeltjesmerk LELO vertelt ons meer over het verlies van libido dat we zouden moeten voelen als we ouder worden.

Allereerst: veel vrouwen en mannen ervaren juist een toename van hun libido na hun veertigste. 45% van de 2.000 ondervraagden gaf aan betere seks te hebben op die leeftijd. En 37% van hen zei zelfs dat ze veel actiever waren dan toen ze jonger waren.

Maar neemt het verlangen om te vrijen echt af met de leeftijd?

Zoetjesaan

Volgens een Ifop-studie voor het Franse magazine Marianne neemt de frequentie van het vrijen geleidelijk af vanaf de leeftijd van 60 jaar. Uiteraard is dat een gemiddelde. Mannen tussen 50 en 64 jaar hebben gemiddeld 1,6 seksuele contacten per week, tegenover 1 na hun 65ste. Vrouwen tussen 50 en 64 hebben 1,1 keer per week seks en 0,6 keer na hun 65ste.

Maar terwijl de frequentie van seks afneemt met de leeftijd, is dat niet het geval voor de kwaliteit van het liefdesspel, integendeel. Bij een onderzoek van datingsite Lumen gaf 22% van de ondervraagden aan dat hun seksleven avontuurlijker was geworden naarmate ze ouder werden. En 51% van de bevraagden stelde dat ze seks zouden blijven hebben tot ze er fysiek niet meer toe in staat zijn. Geruststellend, niet?

