Schizofrenie bij jonge mannen is vaak te wijten aan cannabisgebruik

Ongeveer 30% van alle gevallen van schizofrenie bij jonge mannen is waarschijnlijk te wijten aan problematisch cannabisgebruik. Dat schrijven onderzoekers in het wetenschappelijk tijdschrift Psychological Medicine. Op basis van data uit Denemarken bekeken ze hoe het problematisch gebruik van cannabis (cannabis use disorder of CUD in het Engels) in verband staat met schizofrenie.